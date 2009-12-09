Курсовой по микропроцессорной технике

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу по Информационным технологиям управления. Требования и тема – во вложении. По срокам – 1 неделя. Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности: 1. Не менее 80% оригинального ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен курсач по микропроцессорной технике на тему: "Система ПЭВМ IBM PC/AT – программатор ИМС К1816ВЕ751". Т.е. нужно разработать (только на бумаге!) устройство-программатор, который программирует указанную микросхему, и написать для него мини-прожку (самую примитивную, на чем умеете), которая будет выполнять операции, указанные в ТЗ. Само более-менее детальное ТЗ в аттаче.
1. Исполнителю оформлять по подобию любого технического курсача, который можно найти в нете (потом переделается), но с обязательным комментированием кода! Чем больше комментов - тем лучше, в идеале вообще каждую строку комментить, чтобы даже троюшник по жизни разобрался.
2. Все расчеты тоже должны быть точными, где не знаете, как посчитать, можно словесное обоснование типа "из соображения обеспечения максимального тока" и т.п. Но такого "обоснования" лучше поменьше.
3. Просьба внимательно ознакомиться с ТЗ и оценить предварительно уровень своих сил, а не тупо подписываться на "авось выберет" с комментом "Сделаю!". В предложениях ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте бюджет и срок, и то и другое вполне точно можно определить, если внимательно почитать ТЗ!
4. Если по ТЗ что-то непонятно/неоднозначно - трубите в аську, будем тормошить препода и разбираться.
5. Оплата: наличные/webmoney Киев, webmoney иногородние.
Бюджет в идеале "до", но будут рассматриваться все предложения, не противоречащие пункту 3.
Если есть уже готовые курсачи, или полуготовые, которые остается подогнать под наш пример, - тоже подойдет.
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