Курсовой по микропроцессорной технике

$75
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен курсач по микропроцессорной технике на тему: "Система ПЭВМ IBM PC/AT – программатор ИМС К1816ВЕ751". Т.е. нужно разработать (только на бумаге!) устройство-программатор, который программирует указанную микросхему, и написать для него мини-прожку (самую примитивную, на чем умеете), которая будет выполнять операции, указанные в ТЗ. Само более-менее детальное ТЗ в аттаче.

1. Исполнителю оформлять по подобию любого технического курсача, который можно найти в нете (потом переделается), но с обязательным комментированием кода! Чем больше комментов - тем лучше, в идеале вообще каждую строку комментить, чтобы даже троюшник по жизни разобрался.

2. Все расчеты тоже должны быть точными, где не знаете, как посчитать, можно словесное обоснование типа "из соображения обеспечения максимального тока" и т.п. Но такого "обоснования" лучше поменьше.

3. Просьба внимательно ознакомиться с ТЗ и оценить предварительно уровень своих сил, а не тупо подписываться на "авось выберет" с комментом "Сделаю!". В предложениях ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте бюджет и срок, и то и другое вполне точно можно определить, если внимательно почитать ТЗ!

4. Если по ТЗ что-то непонятно/неоднозначно - трубите в аську, будем тормошить препода и разбираться.

5. Оплата: наличные/webmoney Киев, webmoney иногородние.

Бюджет в идеале "до", но будут рассматриваться все предложения, не противоречащие пункту 3.

Если есть уже готовые курсачи, или полуготовые, которые остается подогнать под наш пример, - тоже подойдет.

14 лет назад
Nikolas_Sharp
Александр 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
asaault
Феликс 
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$50
5 дней
Ассоциировать этого человека никак иначе, кроме как сама безответственность, я не могу. Выбрал этого человека исполнителем 18.12.2009. Человек отписывался со знанием дела, что явно вызывало к нему доверие. Было всего 2 положительных отзыва от одной и той же особы, но это меня не смущало. Сразу же договорились, что работа будет сделана к 25 числу максимум. В ходе выполнения работы в аське поначалу пару раз появился, затем по приближению срока сдачи перестал выходить вообще. Я усиленно трубил в аську и в лычку, но человек не появлялся ни там, ни там, все сообщения, начиная с 23 числа, не были им прочитаны. Писал я в аську аж до 31 числа, потом на него забил. Сегодня уже 12 января 2010 - господин Феликс Андреев все еще ни разу не появлялся ни в аське, ни здесь. Мне и моей бригаде этот фрилансер сорвал сдачу курсовой работы, за выполнение которой взялся, подвел меня и потратил кучу моего времени на ожидания и безрезультатные просьбы ответить на мои сообщения, по сути нагадил с экзаменами и завершением семестра. Если вы мечтаете, чтобы вас "на это самое" / кинули как последнего простофилю / подвели / подставили в ответственный момент / помогли сорвать допуск к экзамену - господин Феликс Андреев без труда справиться со всеми этими задачами! Рекомендую как безответственного и наплевательски относящегося к работе исполнителя!
  • Похожие заказы

  • Курсовая по Информационным технологиям управления

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу по Информационным технологиям управления. Требования и тема – во вложении. По срокам – 1 неделя. Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности: 1. Не менее 80% оригинального ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая Справочник кулинарных рецептов

    $50

    Задание Разработать фрагмент структуры информационной системы для автоматизации доступа к справочнику кулинарных рецептов и реализовать его на Delphil. Разрабатываемая программа должна обеспечить возможность выполнения следующих операций над выбранными структурами данных: ü инициализацию; ü ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа

    Тема : Организация монтажа обслуживания и ремонта (какого-либо )торгового оборудования. СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ: Введение 1.Анализ характеристик торгово-технологического оборудывания 2.Подбор такилажного оборудывания и оснастки. 2.1 Требонания завода изготовителя по транспортированию обоудывания 2.2 Расчёт усилий при перемещении ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовые по процессам и аппаратам

    Надо сделать несколько курсовых и диплом на основе одной из курсовой по процессам и аппаратам – техпроцесс по установкам нефтепереработки – ректификационные колонны, печи и т.п. В предложении указывайте почту – куда выслать задания, для ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по адм.праву

    $15

    Требуется написание реферат по теме: Административные наказания: сущность, назначение и виды. Требуемый объём до 15 страниц!!! Срок исполнения: желательно 1 день, но максимум 2. Цена - 450 рублей. Работу я проверяю антиплагиатом, а это значит что ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Система сплошных и выборочных обследований (1667)

    Система сплошных и выборочных обследований населения: принципы, задачи и периодичность проведения, способы достижения адекватности и сопоставимости информации на региональном, национальном и международном уровне. 1. Цель исследования и ее актуальность, основные задачи исследования и период исследования. 2. Описание предмета ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статистический анализ(1660)

    Статистический анализ финансового состояния предприятия EADS Airbus и влияние кризиса на данную компанию Не только про финансы, но и про сами самолёты гражданские (как увеличились продажи или упали и.т.д.). это всё есть у них на сайте ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад