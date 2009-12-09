Курсовая Справочник кулинарных рецептов

Задание

Разработать фрагмент структуры информационной системы для автоматизации доступа к справочнику кулинарных рецептов и реализовать его на Delphil.

Разрабатываемая программа должна обеспечить возможность выполнения следующих операций над выбранными структурами данных:

ü инициализацию;

ü добавление новых элементов;

ü удаление элементов;

ü перемещение по структуре данных (ее обход);

ü поиск элементов структуры данных, отвечающих заданным критериям;

ü вывод всех элементов структуры данных (или найденных в результате выполнения предыдущей операции) на экран монитора и в файл.

Программа должна иметь хотя бы простейшее меню, обеспечивающее интерактивное взаимодействие пользователя с компьютером при выборе соответствующего параметра(ов) и операций, выполняемых с ним.

База рецептов должна хранится в последовательном файле

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Программа должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

• инициализацию;

• открытие текстового файла с исходными данными;

• добавление новых элементов;

• удаление элементов;

• редактирование

• перемещение по структуре данных (ее обход);

• поиск элементов структуры данных, отвечающих заданным критериям(Вывод найденного элемента структуры происходит в таблицу);

• Возможность сортировать данные по категории блюда

• вывод всех элементов структуры данных в текстовый файл и на экран монитора и в файл.

Исходные данные:

• Текстовый файл

Результаты:

• Текстовый файл

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В приложении содержится исходный код, на основе которого желательно разрабатывать программу. Так же там содержится 2 картинки примерного интерфейса