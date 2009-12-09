Курсовые по процессам и аппаратам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Надо сделать несколько курсовых и диплом на основе одной из курсовой по процессам и аппаратам – техпроцесс по установкам нефтепереработки – ректификационные колонны, печи и т.п.

В предложении указывайте почту – куда выслать задания, для уточнения и указывайте ориентировочные срок и стоимость по курсовой.

14 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)