Курсовые по процессам и аппаратам

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу по Информационным технологиям управления. Требования и тема – во вложении. По срокам – 1 неделя. Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности: 1. Не менее 80% оригинального ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать несколько курсовых и диплом на основе одной из курсовой по процессам и аппаратам – техпроцесс по установкам нефтепереработки – ректификационные колонны, печи и т.п.
В предложении указывайте почту – куда выслать задания, для уточнения и указывайте ориентировочные срок и стоимость по курсовой.
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