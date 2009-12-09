Реферат по адм.праву

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок216 просмотров
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Требуется написание реферат по теме: Административные наказания: сущность, назначение и виды. Требуемый объём до 15 страниц!!!

Срок исполнения: желательно 1 день, но максимум 2. Цена - 450 рублей. Работу я проверяю антиплагиатом, а это значит что даже если вы откуда то копируйте работу, то антиплагиат должен выдавать не менее 80% оригинальных блоков, исключение составляют ТОЛЬКО цитаты из учебников и информационно-справочных сайтов.

Срок - 1 день!

14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ukops
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена на достойном уровне в соответствии с требованиями в сжатые сроки (1 день). Благодарю, что не подвели и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все было отлично! Заказчик терпеливый и справедливый)). Всегда был на связи, деньги поступили сразу после проверки работы. Что еще нужно для плодотворного сотрудничества. Всем рекомендую!!!!