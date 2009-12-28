Курсовая по финансам

$23
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет-финансы и кредит

ТЕМА-Управление денежными потоками и расчетами предприятий и корпораций (на примере…..фирма на ваш выбор-Москва)

Объем 25-30 страниц

Дополнительные требования в приложении

СРОК 19 декабря

Цена 700 рублей

Оригинальность строго 95-100%

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Отлично выполненная работа, все четко, грамотно и в срок. Очередное Спасибо!Рекомендую
Очень рада постоянному сотрудничеству с данным заказчиком. Хочется работать все лучше и лучше, а работа приносит и моральное удовольствие.