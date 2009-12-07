Реферат Информационные технологии в банковск.деле

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт14 заявок223 просмотра
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Тема Виды и особенности автоматизации налогообложения клиентов банка, способы реализации данного вида деятельности

12—16 страниц

Реферат должен быть больше на тему Информационных технологий нежели на банковскую

срок - 15.12

антиплагиат от 70%

14 лет назад
Anhik
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад