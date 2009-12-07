Логистика Курсовая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка215 просмотров
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Предмет: Логистика

Вид работы: курсовая

Объем: как получится

Вариант №8

Дополнительные требования: так как последние 2 задания нужно сделать на меллиметровке, нужно сделать их так, чтобы студентка могла легко перечертить

Задание ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/UYGF4U

(там файл *.docx, завтра будет *.doc)

Дата получения готовой работы: ? декабря (укажите свой, реальный срок)

Стоимость: ждем от вас

14 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад