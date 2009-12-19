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Название:решение кейса по операционному менеджменту с применением теории ограничений

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Отличное выполнение, спасибо за качественную работу.Рекомендую всем 10 баллов +++
С Павлом приятно работать как всегда.