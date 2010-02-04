Диплом на C++.

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки426 просмотров
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14 лет назад
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VladimirShneider
Владимир 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$250
21 день
Владимир - ответственный человек! Всё прошло предельно четко и гладко. На возникающие вопросы реагировал оперативно. Буду рад и дальнейшему сотрудничеству.
Очень понравилось сотрудничать. Была осуществлена четкая постановка задачи. Вся работа осуществлялась по договору, оплата поступила четко в оговоренные сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!