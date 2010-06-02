Дипломная работа по лингвистеке, культурный шок

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен22 заявки499 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток

Требуется написать дипломную на тему "Проблема культурного шока в межкультурной коммуникации"

объемом на 60 страниц

14 лет назад
Maria87
Maria Ivanova 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$100
15 дней
Спасибо за диплом! Работа была выполнена в сроки и качественно 10+
Очень хороший заказчик! Всем рекомендую работать с Марией!!!