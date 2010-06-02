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Дипломная работа по лингвистеке, культурный шок
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Требуется написать дипломную на тему "Проблема культурного шока в межкультурной коммуникации"
объемом на 60 страниц
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