Дипломная работа по экономике

$50
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Требуется дописать дипломную работу по теме: "Проектирование мероприятий по формированию конкурентных преимуществ фирмы".

Диплом состоит из 5 частей: 1)теоретическая часть 2)аналитическая часть

3) Проектная 4)Экономическая 5) БЖД(т.е. технологическая).

Первые 3 части готовы!!! Осталось дописать Экономическую часть и БЖД!

Объем работы: 20л.(~ 10-11 л на Экономич часть и 8-9 л. на БЖД).

Есть методичка и первые 3 главы, которые передам на эл. адрес исполнителю.

Сроки: 2-3 дня

СТОИМОСТЬ: 1500р.

Работа должна быть выполенна кач0но

Заявки оставляйте на проекте или в личку

14 лет назад
masgold
Илья 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад