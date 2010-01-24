Курсовая работа, сверхсрочно

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Тема: Этапы и методы диагностики кризиса.

Предмет: Теория Антикризисного Управления.

Обьем: 30 страниц.

От Вас: Сроки и стоимость.

Москва

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14 лет назад
xsonik
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Елена отлично выполнила работу, всё сделано профессионально и ответственно. Очень приятно было работать с ней! Быстрое и качественное выполнение курсовой. Огромное спасибо!
Грамотный и четкий заказчик, оплата и постоянная связь. +100, рекомендую!