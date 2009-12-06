Курсовая работа Микропроцессорные системы.

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Розробити мултиметр на базі мікропроцессора AVR ATmega 640, з параметрами вимірювання відповідно до технічного завдання.

Ваша цена. Как долго?

нужно сделать до 13 числа этого месяца. Методу дам.

Язык: Только УКР.

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14 лет назад
JesterSoft
Александр 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад