Курсовая по энергоснабжению

Курсовых две.

Варианты в задании.

По расчётам особо не заморачиваться - лишь бы сдать работу.

Срок: 4-5 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.