Курсовая по энергоснабжению

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовых две.

Варианты в задании.

По расчётам особо не заморачиваться - лишь бы сдать работу.

Срок: 4-5 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

14 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад