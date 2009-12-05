Курсовая по экономике.

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если термины "Кейнсианская теория" и "теория Фишера" вам хорошо знакомы, прошу откликнуться.
Практика. Расчеты. Количество листов в работе по необходимости.
Методичку с подробным заданием вышлю на почту заинтересовавшимся, (она в архиве чуть более 3,5 Мб).
Пишите на [email protected] с пометкой "Экономика".
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