Курсовая по экономике.

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Если термины "Кейнсианская теория" и "теория Фишера" вам хорошо знакомы, прошу откликнуться.

Практика. Расчеты. Количество листов в работе по необходимости.

Методичку с подробным заданием вышлю на почту заинтересовавшимся, (она в архиве чуть более 3,5 Мб).

Пишите на [email protected] с пометкой "Экономика".

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад