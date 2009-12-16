Курсовая проектирование ИС

Моделирование бизнес-процесса, разработка и проектирование ИС в BPWin или AllFusion Process Modeler r7 (IDEF0, IDEF3, DFD) Так же создается БД в Access. Одна готовая курсовая уже есть. Мне нужно точно такую же только на другую тему. Пока готовую курсовую здесь не выкладываю. Отписывайтесь - цену и сроки.