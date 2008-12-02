На php сделать: 1) Взять список url из текстового файла (каждый url с новой строки) 2) Вставить в форму на удаленном чужом сайте (только убрать XXX чтобы страница открылась) вот тут: raskrutXXXy.ru/tools/cy/ 3) Получить результаты и записать их ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Пример реально работающей формы (и откуда брать результаты) в прикрепленном текстовом файле!!! Нужно создать полный аналог по функционалу формы на php+ajax. Запрос данных с удаленного сайта и вывод без перезагрузки страницы. 1) пользователь вводит в форму данные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Шаблон курсовой уже есть. Много писать не нужно. Осталось только сделать необходимые рассчеты (с балансом), а так же написать к каждому рассчету вывод (как изменились показатели по сравнению с предыдущим и отчетным годом и что ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужно сделать вывод постов в 4 колонки. Именно самих постов на главной странице и в категориях, а не того что внутри поста. Шаблон скину потом.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Моделирование бизнес-процесса, разработка и проектирование ИС в BPWin или AllFusion Process Modeler r7 (IDEF0, IDEF3, DFD) Так же создается БД в Access. Одна готовая курсовая уже есть. Мне нужно точно такую же только на другую ...Завершен14 лет назад
- $8
Нужен настоящий профессиональный и качественный перевод. В русском тексте 1350 символов.Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $14
На DLE 8.0 нужно изменить url материалов во втором типе ЧПУ. Изменить: http://site.ru/категория/подкатегория/id-имя новости.html на: http://site.ru/категория/имяновости То есть: 1) Убрать название подкатегории 2) Убрать id материала 3) Убрать .htmlСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Разработать простейшую эрот игру во флеше. Потому как игра простейшая и, я думаю, не займет много времени на создание, просьба много денег не заламывать. Подробности в прикрепленном файле.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $170
Курсовая на FoxPro. Довольно простая. Пожалуйста указывайте сроки. Желательно не более 7 дней, но в крайнем случае можно и больше. Подробности в прикрепленном файле. И ЕЩЕ, Уважаемые господа, не обращайте внимания на этот заказ: http://www.weblancer.net/projects/84621.html Этот заказ делал ...Завершен15 лет назад