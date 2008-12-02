od32

Сергей Золин od32

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$18
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
webbooster
Денис 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
31 отзыв(-1)
$18
10 баллов
4 года назад
Создение формы PHP+ajax (запрос данных с удаленного сайта и их вывод)
Четко сформулированная задача, быстрая оплата, даже с бонусом. Рекомендую!
Все было выполнено качественно (php+ajax).
Ответный отзыв
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по экономике фирмы
Большое спасибо Сргею за предоставленную работу и своевременную оплату.
Все было сделано быстро и профессионально.
Ответный отзыв
besoq
Иван 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
$5
10 баллов
14 лет назад
Wordpress. Сделать вывод постов в 4 колонки.
Отличный заказчик! Предоставил всё необходимое для работы. Быстро проверил и оплатил. Рекомендую!
Очень оперативная и качественная работа по настройке шаблона wordpress.
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Курсовая проектирование ИС
Работать с Сергеем очень приятно. Четкое задание, моментальная оплата. +100
Хорошая и оперативная работа, курсовая BPWin и Access.
Ответный отзыв
MariaMj
Мария 
36 летИталия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
С рус. на англ. текст эро тематики, 1350 симв.
Сергей оплатил вовремя, без каких-либо задержек. Очень четкое ТЗ, оперативные ответы на вопросы.
Перевод с русского на английский был сделан достаточно качественно и очень быстро.
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