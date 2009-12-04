Курсовая "Радиотехнические цепи и сигналы"

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Название курсовой работы:

Исследование преобразований аддитивной смеси сигнала и шума в типовых каскадах радиосигнала.

Примечание:

Реализация алгоритма вычисления параметров и построения графиков возможна в программных средах, отличных от приведенной в методических указаниях.

14 лет назад
Crioflash
Яромир 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад