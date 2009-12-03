Проектирование информационных систем

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Надо сделать записку по заданному содержанию курсовой и базу данных в Access.

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14 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)