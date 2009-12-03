Диплом Финансовое планирование

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену и сроки. Срочно! Текущий автор подвел.
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Доработка диплома по финансовому планированию (2 и 3 главы)
Срок 03.12 до 14 по МСК
2.1. не надо
2.2. Методы, регламент и разработка нормативной базы для финансового планирования
В нем должно быть:
а) объем реализации продукции
б) объем выручки с учетом дебиторской задолженности
в) затраты
Все расчеты должны быть рассчитаны по определенным методикам и надо указать по каким. Цыфры должна быть обоснованными, а не среднепотолочными!
2.3. Разработка основных видов планов
а) Прибылей и убытков
б) Денежный средств
Разработать планы-бюджеты на основе рассчетов подглавы 2.2
В 3 главе должен содержаться углубленный анализ финансового планирования и к нему надо подцепить тотфакторный анализ и планирование прибыли, который находится в приложенном файле "копия 3 главы". Но нужно сделать выводы по составленному отчету о приблях и убытках.
Если, вдруг, планируемый % по росту прибыли в факторном анализе (там 10%) поменяется, то сделать перерасчет факторного анализа.
Сделать введение, заключение, список литры
Данные для расчетов вышлю исполнителю (формы 1,2 и пр)
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