Диплом Финансовое планирование

Доработка диплома по финансовому планированию (2 и 3 главы)

Срок 03.12 до 14 по МСК

2.1. не надо

2.2. Методы, регламент и разработка нормативной базы для финансового планирования

В нем должно быть:

а) объем реализации продукции

б) объем выручки с учетом дебиторской задолженности

в) затраты

Все расчеты должны быть рассчитаны по определенным методикам и надо указать по каким. Цыфры должна быть обоснованными, а не среднепотолочными!

2.3. Разработка основных видов планов

а) Прибылей и убытков

б) Денежный средств

Разработать планы-бюджеты на основе рассчетов подглавы 2.2

В 3 главе должен содержаться углубленный анализ финансового планирования и к нему надо подцепить тотфакторный анализ и планирование прибыли, который находится в приложенном файле "копия 3 главы". Но нужно сделать выводы по составленному отчету о приблях и убытках.

Если, вдруг, планируемый % по росту прибыли в факторном анализе (там 10%) поменяется, то сделать перерасчет факторного анализа.

Сделать введение, заключение, список литры

Данные для расчетов вышлю исполнителю (формы 1,2 и пр)