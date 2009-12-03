Проект и ТЗ тех. диплома

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Нужен проект Диплома и ТЗ по одной из этих тем:

1. Корпоративная сеть передачи данных филиалов.

2. Автомат управления системой синхронизации канала связи на основе

шумоподобных сигналов.

3. Узел спутниковой связи.

4. Система сбора сведений о состоянии сети банкоматов.

5. Одноволоконная оптическая система передачи.

6. Исследование цифровых систем передачи. Лабораторный практикум.

7. Аналитическое исследование Интернета как глобального

телекоммуникационного средства связи.

8 .Рефлектометр параметров кабельных линий связи.

9. Волноводные разветвляющие устройства для аппаратуры связи.

10. Исследование трафика обратного канала интерактивной сети кабельного

телевидения.

14 лет назад
lhavi
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад