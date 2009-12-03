Проект и ТЗ тех. диплома

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену и сроки. Срочно! Текущий автор подвел.
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Нужен проект Диплома и ТЗ по одной из этих тем:
1. Корпоративная сеть передачи данных филиалов.
2. Автомат управления системой синхронизации канала связи на основе
шумоподобных сигналов.
3. Узел спутниковой связи.
4. Система сбора сведений о состоянии сети банкоматов.
5. Одноволоконная оптическая система передачи.
6. Исследование цифровых систем передачи. Лабораторный практикум.
7. Аналитическое исследование Интернета как глобального
телекоммуникационного средства связи.
8 .Рефлектометр параметров кабельных линий связи.
9. Волноводные разветвляющие устройства для аппаратуры связи.
10. Исследование трафика обратного канала интерактивной сети кабельного
телевидения.
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