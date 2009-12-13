Курсовая по юридической статистике

См вложенный фаил Нужен реферат предмет ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ Нужно две любые темы на ваш выбор желательно 2 исполнителя Объем 25-35 листов оформление строго по методичке Плагиат от 85% и выше Пишите ваши цены и сроки
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Нужно сделать курсовую работу по статистике. На выполнение неделя. Задание в файле.
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