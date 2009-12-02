Посмотрите вложенный фаил озвучте цену срок 1 день после принятия проекта. Тема 6 ( это магистратура)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Три работы:
1. Информационные технологии управления (курсовой проект)
2. инфраструктура города (курсовой проект)
3. бухучет (контрольное задание)
Подробнее вышлю на почту.
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