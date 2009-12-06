Курсовая по спорту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки144 просмотра
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Оригинальность: от 80%

Страниц - от 25.

Источников - от 20

На оценку: 5

Сдать: 6 декабря

Цена: 600 руб.

Должен быть графический материал.

14 лет назад
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$17
4 дня
Сделано в срок. Оригинальность больше 90%. Попросила доработать - все сделано. Спасибо.
Спасибо большое за доверие. Massari Nata-Li даже сделала предоплату, хотя я и не просила, что приятно удивило. Остаток оплаты поступил сразу после высылки работы целиком. Очень довольна. Заказчик приятный в общении. Рекомендую!
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