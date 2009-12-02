АРМ Преподавателя для диплома

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок481 просмотр
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Разработка ПО задачи подготовки отчётности для промежуточного контроля успеваемости и посещаемости студентов.

Требуется создать программу на Delphi с базой данных (студентов, предметов, ...) в Access и вывод отчётности в Excel.

14 лет назад
Mougogblp
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад