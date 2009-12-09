Курсовая работа. Доработка.

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Тема: Разработка макрологистической цепи процесса товародвижения на примере стройматериалов в Россию (на примере гипсокартона).

Замечание преподавателя - курсовая выполнена не по методичке.

Заинтересовавшимся методичку вышлем по эл. почте.(объем не позволяет прикрепить методичку)

Срок 3 дня.

14 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Курсовая выполнена качественно, с учётом всех пожеланий и рекомендаций. Удивляет такая оперативность и ответственность в работе. Желаю в дальнейшем Елене ещё больше творческих успехов!!! Планирую и дальше взаимовыгодное сотрудничество на сайте. С уважением, Константин.
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