Курсовой по финансовому менеджменту

Сотрудничество с Еленой входит в норму нашей деятельности. И скажу честно - сотрудничество это приятное, даже когда вовсе не ждешь отклика Елены в том или ином своём проекте. Респект качеству выполняемых работ, и её потрясающей работоспособности. Что касается данной работы - все четко и в соответствии с требованиями.