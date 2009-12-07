Курсовой по финансовому менеджменту

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Доброго дня!

Необходимо выполнить курсовой по дисциплине "Финансовый менеджмент".

Теории минимум, основа работы - практическая часть.

Задания и имеющиеся методические материалы будут высланы автору.

В личку без отклика в проекте прошу не писать.

Стоимость договорная, время выполнения - примерно до конца недели (3-4 дня).

Прошу откликаться тех, кто хорошо владеет данной дисциплиной и в состоянии

выполнить работу качественно.

14 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Сотрудничество с Еленой входит в норму нашей деятельности. И скажу честно - сотрудничество это приятное, даже когда вовсе не ждешь отклика Елены в том или ином своём проекте. Респект качеству выполняемых работ, и её потрясающей работоспособности. Что касается данной работы - все четко и в соответствии с требованиями.
Владимир, пожалуй, мой самый любимый заказчик. Внимательный, всегда на связи, формулирует четкие задание и проводит своевременную оплату. И конечно просто хороший человек.