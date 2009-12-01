Курсовая по предмету теория инвестиций

ПРЕДМЕТ-Теория инвестиций

ТЕМА- любая на выбор из приложения

Плана нет

Работа Теория+практика

Объем 40 страниц не меньше, теории не более 25 листов

Практика по какому нибудь предприятию на ваш выбор (Москва)

К работе ОБЯЗАТЕЛЬНА расчетная часть, с актуальными данными

Практическая часть составляется по теме работы (не по методичке)

Необходимо сделать какие-либо расчеты на тему работы или провести анализ.

можно на примере конкретной организации). Данные не должны быть устарелыми.

Брать (2005-2008. 2006-2009гг).

Дополнительные сведения в методичке

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 85-100%

Объем около 40 стр.

ЦЕНА 800 р.

СРОК 3 вечер,4 обед НЕ ПОЗЖЕ!!!

Оплата WMR или Сбербанк РФ