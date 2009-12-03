Курсовая по базам данных с практикой + BPWIN

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки233 просмотра
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Больше даже не курсовая, а практическое задание. Нужно создать небольшую БД, пару форм и отчетов. Затем в Bpwin сделатьсхему, как это все функционирует.

По срокам - срочно.

Опыт обязателен. Задание вышлю на почту.

14 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Работаем уже раз пятый, наверное! Все грамотно и в срок!
Спасибо за интересную работу. Четкое задание и постоянная связь - просто радует, а своевременная оплата - мотивирует. В общем все на высшем уровне. +100