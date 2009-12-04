Нужно написать реферат

Требуется выполнение расчётной части работы по организации производства. Расчёты даны в виде 7задач, которые требуется решить. Позже они будут включены в курсовую. Выполнить нужно вариант № 2. Цена: от 600 рублей. Оставляйте ваши предложения. Работа должна быть ...