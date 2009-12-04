Нужно написать реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок261 просмотр
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Необходимо написать реферат по предмету История ОВД.

Задания в прикрепленном файле.

Требования: Объем 18-20 стр, оригинальность не менее 80%, шрифт 14 интервал 1,5

Срок выполнения 04.12.2009 до 17.00

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене.

14 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня