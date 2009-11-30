Диплом по "Педагогике"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка186 просмотров
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Объем 50-60 страниц.

Подробности по почте. [email protected] С пометкой "Диплом по Педагогике".

Рекомендации и/или примеры работ приветствуются.

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад