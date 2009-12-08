Курсовая по" финансам организации (предприятий)"

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Необходимо курсовая по данной дисциплине на тему

"Анализ налоговой политики организации и оценка ее эффективности" на примере конкретной организации.

срок 4-5 дней

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14 лет назад
Vanessa123
Виктория 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Arina_Lucky_text
Арина 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$15
4 дня
Арина спасибо Вам большое за хорошую работу. Курсовая была написана отлично, качественно и в срок. Рекомендую как добросовестного и ответственного исполнителя :)
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