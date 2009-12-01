Курсовая Основы метрологии и радиоизмерения

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По результатам многократных отсчетов некоторой измеренной величины методом максимума функции правдоподобия вычислить эффективную оценку результата измерения, а также ее среднеквадратическое значение погрешности.

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14 лет назад
Crioflash
Яромир 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад