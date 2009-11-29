Курсовые работы по финансовому и налоговому праву

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок224 просмотра
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Экономическая сущность страхования, его функции и виды

Особенности страхового правоотношения: объекты и предметы страхования, права и обязанности сторон, страховая ответственность

Цена и срок минимальный

14 лет назад
Marco13
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад