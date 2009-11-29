Курсовая работа

Необходимо написать курсову работу.

Тема "Порядок створення і резерв сумнівних боргів"

Курсовая желательно на укр.языке, с соблюдением всех стандртных требований укр. Вузов, уровень антиплагиата не менее 80%. Если не получается на украинском, но Вы сможете написать - можно на русском, я потом переведу.

Методичка по ссылке http://depositfiles.com/files/7mhmurcrk

Исполнителя выберу, по составленному плану (план курсовой сбрасывайте в предложения)...

Работу надо сделать до 18-00 6.12.09 (3-4.12.09 - должна будет сделана теоретическая часть)

оплата за курсовую 30у.е.