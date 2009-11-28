Курс.: Арбитражные заседатели в арбит. процессе РФ

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Дисциплина: Арбитражный процесс РФ

Объем - 30 страниц

Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал.

Структура работы: Введение, 2 главы, заключение, список использованной литературы.

Введение: Актуальность, цели, задачи, объект, предмет, теоретическая и нормативная база.

Сноски концевые обязательны, лит-ра с 2005 года.

Указывайте, пожалуйста, цены.

Срок до 2 декабря

14 лет назад
kandidat
Аида 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад