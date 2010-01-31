Анализ конкурентоспособности(1571)

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Диплом

предприятие НП ”Фитнес центр ”Колизей”

План диплома:

Введение

Глава 1

1.1. Маркетинговое исследование, роль исследования в маркетинговой деятельности

1.2. Виды маркетинговых исследований

1.3. Особенности исследования конкурентов

1.4. Особенности маркетинговой деятельности на рынке фитнесс услуг

Глава 2

2.1. Общая характеристика предприятия, орг. структура, Фин. анализ

2.2. Анализ маркет. деятельности по 7 пи, ассортимент политики, анализ тенденции, анализ потребителей, сегментация потребителей, анализ конкуренции, основные конкуренты

2.3. Необходимость изучения анализа конкурентоспособности Фитнес Центра колизей

Глава 3

3.1. Разработка методики Маркетинговых исследовании, Разработка программы

3.2. Описание полевого этапа, матрица портера

3.3.Результаты маркетинг. исследования, анализ конкурентоспособности, Рекомендации.

3.4. Анализ Эффективности доп. доходов

Глава 4 «Обеспечение пожарной безопасности Фитнес Центра колизей»

Схема пожаротушения, Схема расположения огнетушителей, Документация по охране труда, инструкция по пожарной безопасности

Заключение

Список литературы

Приложения

оригинальность не менее 80%

прикрепляю отчет о прктике по данному предприятию

СРОК 8.11.09

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14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней
Все прошло хорошо. Рекомендую к сотрудничеству. Мария Станиславова, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник
Мария, замечательный заказчик! Всегда на связи и своевременная оплата) всем советую с ней работать!!!! надеюсь на сотрудничество) С уважением, Раиса;)