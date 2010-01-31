Анализ конкурентоспособности(1571)

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Диплом
предприятие НП ”Фитнес центр ”Колизей”
План диплома:
Введение
Глава 1
1.1. Маркетинговое исследование, роль исследования в маркетинговой деятельности
1.2. Виды маркетинговых исследований
1.3. Особенности исследования конкурентов
1.4. Особенности маркетинговой деятельности на рынке фитнесс услуг
Глава 2
2.1. Общая характеристика предприятия, орг. структура, Фин. анализ
2.2. Анализ маркет. деятельности по 7 пи, ассортимент политики, анализ тенденции, анализ потребителей, сегментация потребителей, анализ конкуренции, основные конкуренты
2.3. Необходимость изучения анализа конкурентоспособности Фитнес Центра колизей
Глава 3
3.1. Разработка методики Маркетинговых исследовании, Разработка программы
3.2. Описание полевого этапа, матрица портера
3.3.Результаты маркетинг. исследования, анализ конкурентоспособности, Рекомендации.
3.4. Анализ Эффективности доп. доходов
Глава 4 «Обеспечение пожарной безопасности Фитнес Центра колизей»
Схема пожаротушения, Схема расположения огнетушителей, Документация по охране труда, инструкция по пожарной безопасности
Заключение
Список литературы
Приложения
оригинальность не менее 80%
прикрепляю отчет о прктике по данному предприятию
СРОК 8.11.09
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