Курсовая по управлению инновационными процессами

По заданию

Для работы предусмотрены исходные данные - ВАРИАНТЫ (всё в задании). Под вариантом подразумеваеться "сегмент рынка", 1 из 10 (любой на усмотрение). В работе акцент необходимо сделать на управленческий анализ.

Срок: 4-5 дней.

Объём: 25 стр.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.