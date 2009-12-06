Курсовая по управлению инновационными процессами

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По заданию

Для работы предусмотрены исходные данные - ВАРИАНТЫ (всё в задании). Под вариантом подразумеваеться "сегмент рынка", 1 из 10 (любой на усмотрение). В работе акцент необходимо сделать на управленческий анализ.

Срок: 4-5 дней.

Объём: 25 стр.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

14 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$25
4 дня
Спасибо. Работа была сделана в оговоренный срок и согласно требованиям.
Андрей - отличный заказчик. Задание и оплата - все на высшем уровне.