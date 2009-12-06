Глава из диплома. Необходимо провести на предприятии какие-то организационные, технологические и технические мероприятия. (напр., совершенствование технологии производства, техническое перевооружение и т.д.), которые повысят конкурентоспособность продукции. Затем нужно оценить прогнозируемый уровень конкурентоспособности продукции с учетом реализации предложенных мероприятий. Расчитать ...
Курсовая по управлению инновационными процессами
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По заданию
Для работы предусмотрены исходные данные - ВАРИАНТЫ (всё в задании). Под вариантом подразумеваеться "сегмент рынка", 1 из 10 (любой на усмотрение). В работе акцент необходимо сделать на управленческий анализ.
Срок: 4-5 дней.
Объём: 25 стр.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;
- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.
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