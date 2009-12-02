Курсовая Бюджетное финанс.инвестиционной политики

Диплом Оценка конкурентоспособности и формирования конкурентных преимуществ услуг на предприятии индустрии гостеприимства стр. 75-90 ориг не менее 80% метода будет позже пишите сроки, ст-ть и план работы сразу в предложении. Без плана рассматривать предложения не буду. Учитывайте, что у Вас конкуренция ...