Курсовая Бюджетное финанс.инвестиционной политики

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Курсовая работа практическая на тему «Бюджетное финансирование инвестиционной политики»

14 шрифт, Times New Roman, полуторный интервал.

1 глава - теория, 2 глава - практика

Объем работы - 30 страниц

срок до 02.12.09.

Укажите, пожалуйста, цену.

14 лет назад
kandidat
Аида 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад