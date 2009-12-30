Нужно выполнить курсовой проект по радиоэлектронике, время поджимает - сам сделать не смогу. Вот задание: Необходимо рассчитать радиоприёмник супергетеродинного типа. Вид принимаемого сигнала: частотномодулированный телефонный сигнал с полосой 30 кГц; Диапазон (МГц): 100-120 Выходная мощность (Вт): 50 Используется настроенная антенна ...
Эссе по основам потребительского поведения
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Работу нужно сделать в 4 экземплярах. Задание во вложенном файле.
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