Курсовая по налоговому менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок194 просмотра
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Необходимо выполнить курсовую работу по налоговому менеджменту.

Срок выполнения 02.12.2009

Каждое задание должно быть подробно расписано.

Оплата работы после ее проверки.

Задания в прикрепленном файле!!!

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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