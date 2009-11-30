Курсовая по менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки175 просмотров
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Тема "Предпринимательство и менеджмент в малом бизнесе"

Объем 25-30 страниц.

Список используемой литературы: минимум 25 источников.

Работа нужна НЕ из интернета. (Проверка на плагиат!!!!!!)

Письмо преподавателя в приложении!

Есть написанная работа (в приложении), но её нужно полностью переделать!!! Оставить только пункт 3.1.

Ссылки обязательно оформить так:

автор, название, город, издательство, год, страница.

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Работа выполнена в срок и качественно. Большое спасибо.
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