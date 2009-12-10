Срок 7 дней.

Нужно сделать две работы.

1.проект управленческого решения по лучшему использованию рабочего времени рабочих организаций.

2.лучшему использованию рабочего времени управленцев организаций.

Требования к работам:

1.6. Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. Графическая часть курсового проекта состоит из рисунков (схем, графиков, диаграмм, чертежей и т.д.), которые выполняются в соответствии с требованиями к оформлению научно-исследовательской работы и требуют точности, четкости, ясности выражения экономической (инженерной, технической) мысли, компактности.

Объем расчетно-пояснительной записки примерно 35-40 страниц машинописного текста, не считая оглавления и приложения. Курсовой проект включает также 1 лист графики (является обязательной частью курсового проекта): формат листа А1 (А2) - при ручном варианте выполнения графических работ или формат А3 (А4) при компьютерном исполнении. Материал для графики выбирается по согласованию с руководителем проекта.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ

К ТИПОВОЙ СТРУКТУРЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

(содержание курсового проекта)

В этом разделе приводятся требования к структуре (составу) проекта с указанием особенностей каждого структурного элемента.

Структура расчетно-пояснительной записки курсового проекта включает:

* введение;

* аналитическую часть;

* научно-методическую часть;

* проектную часть;

* расчетную часть;

* заключение;

* список литературы;

* приложения.

Примерный объем в машинописных страницах составляющих курсового проекта дан в таблице 1.

Таблица 1 - Структура расчетно-пояснительной записки курсового проекта

Наименование частей проекта Количество страниц

Титульный лист 1

Оглавление (с указанием страниц) 1

Введение 1-2

Аналитическая часть 7-8

Научно-методическая часть 8-9

Проектная часть 10-11

Расчетная часть 7-8

Заключение 1-2

Список литературы 1

Приложения без ограничений