Оценка стоимости компании(1559)

Курсовая с практикой

срок 30.11.09 ориг не менее 60% (антиплагиат)

Применить доходный подход. Информационная база подхода1)бухгалтерская отчетность (форма №1, форма№2, форма№5) за последние 3 года;2) Макроэкономическая информация: прогнозы, изменение отрасли в целом. 3)Отраслевая информация (аналитический обзор рынка) Основные этапы оценки бизнеса:1) выбор модели FCF (свободный денежный поток на фирму (FCFF) 2) фин-экономический анализ 3)определение ключевых факторов влияющих на стоимость (темпы роста выручки, коэф удельной маржи, коэф инвестиций в долгосрочный и оборотный капитал, затраты на капитал и тд.)4) определение горизонта планирования 5) расчет денежных потоков в прогнозном периоде 6) определение терминальной стоимости бизнеса 7) определение ставки дисконтирования 8) приведение прогнозных денежных потоков и терминальной стоимости к текущему периоду

PS сфера деятельности компании может быть любой, главное чтобы дальше по ней можно было написать диплом ( к лету). Больше склоняюсь к страховой компании, можете внести свои предложения.

Выберу по меньшей ст-ти