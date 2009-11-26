Реферат до завтра

Реферат по логике,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто может до завтра написать реферат:
о компании или об одном человеке, который делал спецэффекты для фильма "Город грехов". Подробно рассказать о том, как все это делалось, в каких программах и все такое... "
Соответственно, реферат будет называться "Hybride Technologies: спецэффекты для фильма «Город Грехов»"
И новаторство не режиссерское, а визуальное.
И не только акцентирование внимания на этом, а весь реферат этому посвятить.
Кадры-вставки можно как пример работы над визуальным рядом сделать:
кадр на зеленом фоне
кадр с замененным фоном
кадр с корректировкой цвета, о котором вы писали "Софт – Digital Fusion, где цветокорректор – будь здоров!"
и так кадры до итогового кадра, который был взят в фильм.
Да, внимание именно самому процессу созданию спецэффектов: как обычное цветное видео с зеленым задником стало комиксом!
Все это в картинках, подробностях, кто делал, как, когда, с кем, в каких программах...
О самом фильме нужно немного – полстраницы или страницу самого интересного и того, что гугл не выдаст на первых страницах...
Объем - страниц 12.
- Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать эссе на английском языке на тему СВОТ-анализ.структура:введение,основная часть,заключение.объем 5-7 стр,шрифт 14,1,5 интервал.срок до 6 декабря. Цену в рублях. Только в проекте исполнителя выберу сам.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Педагогика Тема не определена. Надо выбрать из списка: 1. Методика использования в дистанционном обучении учебно-методических комплексов. 2. Методические аспекты использования электронной библиотеки. 3. Организация и проведение установочной сессии в системе ДО. 4. Организация и проведение экзаменационной сессии в системе ДО. 5. Особенности методической работы в системе ...Завершен14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт14 лет назад
Заказ на курсовую работу ВУЗ-киевская национальная авиационная академия, заочное отделение Тема: колориметричні системи Объем: 30 стр. Работа на украинском языке Методички нет. Работа для заочного отделения. по этому курсу порекомендовали книгу Петров Молочков "Компьютерная графика». учебник для вузов Срок: указать ...Закрыт14 лет назад
- $70
Необходимо выполнить следующую работу: Предмет: Электронные медицинские системы Вид работы: курсовая Объём: 20-30 стр. Тема работы: БЛОК СМЕНЫ СВЕТОФИЛЬТРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ФОТОКОЛОРИМЕТРА Срок выполнения: желательно до 15.12.2009 Примечания: Нужно разработать электронное устройство с программным управлением. Пояснительная записка и индивидуальное задание ...Закрыт14 лет назад
- $70
Необходимо выполнить курсовую работу. Тема курсовой - КАНАЛ АЦП И УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ Предмет: электронные медицинские системы Срок: середина декабряЗакрыт14 лет назад
Тема работы: Разработка математической модели схемыРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Срок выполнения-до 6 декабря. Указывайте цену в рублях.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад