Реферат до завтра

Кто может до завтра написать реферат:

о компании или об одном человеке, который делал спецэффекты для фильма "Город грехов". Подробно рассказать о том, как все это делалось, в каких программах и все такое... "

Соответственно, реферат будет называться "Hybride Technologies: спецэффекты для фильма «Город Грехов»"

И новаторство не режиссерское, а визуальное.

И не только акцентирование внимания на этом, а весь реферат этому посвятить.

Кадры-вставки можно как пример работы над визуальным рядом сделать:

кадр на зеленом фоне

кадр с замененным фоном

кадр с корректировкой цвета, о котором вы писали "Софт – Digital Fusion, где цветокорректор – будь здоров!"

и так кадры до итогового кадра, который был взят в фильм.

Да, внимание именно самому процессу созданию спецэффектов: как обычное цветное видео с зеленым задником стало комиксом!

Все это в картинках, подробностях, кто делал, как, когда, с кем, в каких программах...

О самом фильме нужно немного – полстраницы или страницу самого интересного и того, что гугл не выдаст на первых страницах...

Объем - страниц 12.