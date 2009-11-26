Электронные медицинские системы. Курсовая1

$70
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок176 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу.

Тема курсовой - КАНАЛ АЦП И УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ

Предмет: электронные медицинские системы

Срок: середина декабря

14 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lord_Kunsait
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
14 дней