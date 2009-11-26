Тема "ИС учета лекарственных препаратов в городе " Объем - страниц 25; все зависит от программы. Сроки - до 10 декабря
Электронные медицинские системы. Курсовая1
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Тема курсовой - КАНАЛ АЦП И УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
Предмет: электронные медицинские системы
Срок: середина декабря
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