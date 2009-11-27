Анализ системы корпоративного управления

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Реферат Анализ системы корпоративного управления какой-нибудь компании, организации

Выбрать любую фирму из г. Москва для анализа

в реферате необходимо еще расскрыть какой-либо творческий вопрос

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 100% (проверка на antiplagiat.ru) Требования по оформлению вышлю выбранному исполнителю

срок 27.11.09

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14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mariyaP
Сирота 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа не выполнена. Срок просрочен. Кормление обещаниями и заверение в выполнении просто пустые слова. Не советаю работать с данным исполнителем.