2 главы диплома

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок376 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Глава 2. Современная практика учета и аудита единого социального налога на предприятии ООО «Ярус»

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «Ярус» (есть)

2.2. Учет и аудит единого социального налога на предприятии

2.3. Анализ единого социального налога в структуре налогов предприятия

Глава 3. Направления совершенствования и перспективы единого социального налога

3.1. Основные направления совершенствования единого социального налога на современном этапе

3.2. Единый социальный налог в стратегии социального развития и обеспечения

Антиплагиат 70%

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
vivika14
Анна 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$100
4 дня
Я нашёл хорошего исполнителя, но вы предложили сделать быстрее. Я передал вам заказ - http://www.weblancer.net/projects/157250.html А вы стали искать для моего заказа других исполнителей http://www.weblancer.net/projects/157730.html#bids В результате я потерял почти 3 дня. Не надо считать себя хитрее всех и пытаться водить других за нос.
Уважаемые фрилансеры берите с этого человека предоплату может кинуть. Главное это качество работы и выполнение в срок, в нашем с вами проекте ничего не указано касательно сдачи работы частями. Далее Леонид вы и сами посредник не так ли