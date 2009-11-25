Курсовая со стат. обработкой

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Тема: Экономико-статистический анализ динамики и тенденций развития топливно-энергетического комплекса РФ (на примере газовой отрасли)

План работы:

1)Введение

2)Топливно-энергетический комплекс, как объект стат. Исследования.

2.1)Экономико-статистический анализ динамики и тенденций развития топливно-энергетического комплекса РФ (на примере одной отрасли).(газовая отрасль)

2.2)Анализ абсолютной скорости и интенсивности развития основных показателей

2.3)Анализ основной тенденции основных показателей.

2.4)Экстраполяция основных показателей

2.5)Выявление взаимосвязи основных показателей методом корреляции регрессии.

3)Заключение.

4) Список использованной литературы.

Главное - нужно сделать пункты 2.4)Экстраполяция основных показателей

2.5)Выявление взаимосвязи основных показателей методом корреляции регрессии.

Можно и остально, но не обязательно.

Срок 6-7дней, т.е. примерно к 1 декабря 2009.

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)