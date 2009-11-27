Курсовая "Национальная экономика"

Тема: Роль и значение коммерческих банков на фондовом рынке 25-30 страниц. Подробности на [email protected]
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Тема: Проблемы развития жилищного строительства в России
25-30 листов.
Подробности на [email protected], с пометкой: Курсовая "Проблемы развития жилищного строительства в России".
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