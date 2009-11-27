Курсовая "Национальная экономика"

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Тема: Проблемы развития жилищного строительства в России

25-30 листов.

Подробности на [email protected], с пометкой: Курсовая "Проблемы развития жилищного строительства в России".

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
investor81
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Работа получена от исполнителя ранее заявленного срока. Качество выполнения на высоком уровне. Благодарю, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик. Задания и сроки чёткие, оплата без напоминаний и задержек. Очень положительные впечатления от сотрудничества.